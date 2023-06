À Paris, Téné Birahima Ouattara muscle l’arsenal militaire de la Côte d’Ivoire

Selon nos informations, la Côte d’Ivoire poursuit sa quête d’équipements militaires et plus particulièrement de drones d’observation, de surveillance et d’attaque de dernière génération de type Xplorer. C’est l’une des raisons de la venue du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fin juin à Paris. En marge du Salon international de l’aéronautique et de l’espace, organisé à l’aéroport du Bourget et où il a prospecté auprès de plusieurs opérateurs, il s’est ainsi entretenu avec son homologue français, Sébastien Lecornu.

Lutte antiterroriste et CAN 2024