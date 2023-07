En Afrique, les femmes indispensables à la révolution industrielle par le numérique

Les rapports des institutions de Bretton Woods et l’Agenda 2063 adopté par l’Union africaine sont unanimes, le développement industriel est d’une importance capitale pour une croissance économique soutenue dans les pays africains. Il a toujours joué un rôle déterminant dans le développement économique du monde et l’Afrique n’en fera pas exception.

Potentiel NTIC inexploité

La trajectoire des pays dits développés nous apprend que l’industrie manufacturière, qui représente environ un quart de l’emploi mondial, est un important moteur de développement en stimulant l’activité économique de l’ensemble des secteurs clés de développement : l’enjeu majeur des pays africains.

L’industrialisation emmènera les pays africains à atteindre et à maintenir des taux de croissance stables, à diversifier leurs économies et à réduire leur exposition aux crises extérieures. Cela contribuera de manière substantielle à l’éradication de la pauvreté par la création d’emplois et de richesses.

En 2019, la Banque mondiale a estimé la part de l’emploi industriel en Afrique subsaharienne à seulement 11 % (contre une moyenne mondiale de 23%). L’une des principales causes de ce retard est le rythme de développement des NTIC, facteur clé d’industrialisation.

Opportunités significatives

Le développement soutenu des NTIC sera l’un des éléments déterminants d’une industrialisation réussie en Afrique. De l’agriculture à la santé en passant par les infrastructures et l’énergie, tous les secteurs clés des économies africaines peuvent s’appuyer sur la technologie pour s’industrialiser et pour gagner en compétitivité.

La tech présente des opportunités significatives, mais les saisir requiert de relever des défis qui leur sont inhérents. L’enjeu pour nous consistera donc à positionner nos économies de manière à bénéficier de ces opportunités. La tech africaine se présente comme l’un des écosystèmes dont la croissance est l’une des plus rapides au monde. Pourtant, la situation s’avère bien moins reluisante si on se place derrière le prisme de l’inclusion des femmes dans ce même domaine.

Parents pauvres

Bien qu’elles aient progressivement investi la tech africaine au cours de la dernière décennie grâce aux initiatives de sensibilisation et grâce aux programmes de formation axés sur les compétences numériques, les femmes ont encore du chemin à parcourir.

L’Unesco indique qu’elles ne représentent que 30 % des professionnels tech en Afrique et, selon le dernier rapport de Partech, les entrepreneures ne captent que 7 % des financements ( contre 93 % pour les hommes), alors que leur présence dans le numérique africain stimule l’innovation et favorise une plus grande compétitivité qui sous-tend l’industrialisation.

L’ONU Femmes révèle que, dans des pays à moyen ou faible revenu, les disparités entre hommes et femmes dans le numérique ont entraîné une réduction du PIB de 1 milliard de dollars au cours des dix dernières années. Un chiffre qui pourrait croître de 50 % d’ici à 2025.

Nécessaire inclusion

Ainsi, l’inclusion des femmes africaines dans le digital joue un rôle central dans le processus de transformation du paysage industriel de leurs pays. Pour bâtir une industrie solide, les économies africaines doivent pouvoir bénéficier d’une parfaite parité dans le digital. Au-delà des initiatives visant à encourager les jeunes filles à s’intéresser aux domaines technologiques et à promouvoir l’accès des femmes aux métiers technologiques.

Les gouvernements, les entreprises et les organisations doivent travailler ensemble pour créer un environnement favorable, offrir des opportunités égales et favoriser la diversité de genre dans le domaine numérique. Les actions nationales, voire régionales, doivent converger vers ce but à travers notamment : la mise en place d’un programme qui restructure les systèmes académiques en y intégrant des dispositifs de formation financière, de sensibilisation, d’orientation et de soutien.

L’objectif est non seulement d’attirer plus de profils féminins vers les études technologiques, mais également de les éduquer à la gestion financière. L’introduction de réglementations et de fonds sensibles au genre pour favoriser l’accès des femmes aux prêts. Si les jeunes filles, ainsi que ceux qui les influencent, ne changent pas significativement leur approche des métiers numériques, les ambitions d’industrialisation du continent conformément à l’Agenda 2063 de l’Union africaine resteront vaines. Les décideurs africains doivent impérativement s’approprier cet enjeu.