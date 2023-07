Olam et CotonTchad SN, un mariage heureux ?

Fer de lance du renouveau de l’industrie cotonnière à N’Djamena, le tandem formé depuis désormais cinq ans par Olam et la CotonTchad Société nouvelle (SN) continue de restructurer et de développer la filière, malgré une saison 2021-2022 compliquée, en raison des pluies tardives et de la forte hausse des prix des intrants. En effet, ces aléas conjoncturels ne semblent pas freiner la dynamique de relance du secteur, d’autant qu’une unité de délintage a été inaugurée, en février dernier, à Gounou-Gaya, dans l’est du pays, où une nouvelle usine d’égrenage sera bientôt opérationnelle.