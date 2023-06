Affaires, famille, fortune… Femi Otedola, milliardaire nigérian et patriarche prodigue

LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Investisseur incontournable, Femi Otedola, le milliardaire nigérian, ancien propriétaire et président de Forte Oil, géant de la distribution de pétrole et de gaz, a récemment fait parler de lui pour avoir pris des participations dans Transcorp Group, un conglomérat nigérian qui a des ramifications dans l’hôtellerie, l’énergie et l’électricité.

En avril, il a acquis plus de 2,2 milliards d’actions, soit 5,52 % du capital du groupe. Il a ensuite consolidé sa participation en la portant à 6,3 %, succédant ainsi à Tony Elumelu – président de la société et président de United Bank for Africa (UBA), l’une des plus grandes institutions financières du Nigeria – pour devenir le plus grand actionnaire individuel du holding.