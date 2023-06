Nabil Mbombo Njoya, un sultan-roi du Cameroun à la conquête de l’Europe

Le sultan-roi des Bamouns, devant la Grande Mosquée, à Foumban, le 3 mars 2022. © Donia Gahar/Anadolu Agency via AFP

Il a été intronisé le 10 octobre 2021, à l’âge de 28 ans, devenant ainsi le vingtième monarque de la communauté grassfields des Bamouns. Mais, moins de deux ans plus tard, sa Majesté Mouhammad-Nabil Mforifoum Mbombo Njoya a déjà fait de l’ouverture économique et culturelle sa marque de fabrique. En ce mois de juin 2023, sa première tournée internationale l’a conduit en Allemagne, en Belgique et en France.

Le 18 juin, à Bobigny, en région parisienne, le sultan-roi s’est adressé à la communauté bamoune rassemblée autour de lui. Expliquant les perspectives de son règne et se déclarant conscient de l’évolution du monde et du « brassage des peuples », il a affirmé que le royaume allait « entamer une nouvelle phase de son évolution, sans doute parmi les plus importantes ».