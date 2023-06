En Guinée, duel pour l’UFDG entre Cellou Dalein Diallo et Ousmane Gaoual Diallo

Des neuf mois qu’il a passés en prison lorsqu’Alpha Condé était au pouvoir, il a gardé des séquelles. Ousmane Gaoual Diallo a beau avoir reçu des soins en France et à Dubaï, il peine à se défaire de son mal de dos et le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a dû demander qu’on lui trouve un fauteuil confortable autour de la table du conseil des ministres. Désormais en charge des Télécommunications et porte-parole officiel du gouvernement, cet ancien lutteur médaillé de bronze au championnat d’Afrique de 1987 n’a pourtant pas hésité à remonter sur le ring.