Le Maroc ajourne le Forum du Néguev

Selon des médias israéliens et marocains, la deuxième édition du « Forum du Néguev » devait avoir lieu au Maroc à la mi-juillet, après avoir été déjà repoussée au printemps. Cette rencontre annuelle réunit les ministres des Affaires étrangères des pays signataires des accords d’Abraham.

À partir de la fin 2020, Israël a normalisé ses relations avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan dans le cadre des accords dits d’Abraham, sous l’impulsion des États-Unis.

« Il y a eu des tentatives de la tenir durant l’été. Malheureusement il y a un contexte politique qui pourrait ne pas permettre à cette réunion de produire les résultats escomptés », a expliqué Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse vendredi à Rabat, faisant ainsi référence à la situation en Cisjordanie occupée, où l’engrenage de la violence a fait une vingtaine de morts, en majorité des Palestiniens, ces derniers jours.

« Action provocatrice et unilatérale »

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué à l’AFP qu’il n’avait « pas de réponse » à la décision de Rabat.

Le ministre marocain a déploré « tout ce qui est action provocatrice et unilatérale (…), tout ce qui est décision portée par les radicaux des deux côtés et surtout du côté israélien », en condamnant « la récente attaque israélienne contre la ville de Jénine ».

« Le Maroc rejette également la récente décision du gouvernement israélien d’étendre les activités de colonisation en Cisjordanie » qui « compromettent les chances de paix dans la région », selon Nasser Bourita. Ce dernier a néanmoins espéré que le Forum du Néguev « pourra se tenir à la rentrée ici au Maroc » dans un contexte plus « favorable », sans préciser de date.

Depuis leur normalisation diplomatique, le Maroc et Israël s’activent à accélérer leur coopération, essentiellement militaire, sécuritaire, commerciale et touristique. Depuis la fin mai, trois ministres israéliens ainsi que le président du Parlement, le conseiller à la Sécurité nationale et des soldats d’une unité d’infanterie d’élite, une première, se sont rendus au Maroc. Mais ce rapprochement ne fait pas l’unanimité au Maroc, surtout depuis l’accession au pouvoir en Israël de courants ultra-nationalistes et anti-arabes.

(Avec AFP)