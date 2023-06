À La Mecque, premier hajj sans restrictions sanitaires

Les fidèles musulmans affluent en Arabie saoudite pour le grand pèlerinage à La Mecque, le hajj, qui commencera officiellement le 25 juin, avec plus de deux millions de participants, soit autant qu’avant la pandémie de Covid-19 et ses restrictions sanitaires drastiques.

Depuis 2020, les autorités saoudiennes avaient limité le nombre de visiteurs, relevant progressivement le quota jusqu’à près d’un million l’année dernière. Cette année, les restrictions sanitaires sur le nombre et l’âge des pèlerins, qui doivent toutefois être vaccinés, ont été levées. « Plus de deux millions de pèlerins viendront de plus de 160 pays (…) pour le plus grand rassemblement musulman de l’histoire », s’est réjoui le ministre saoudien chargé des pèlerinages, Tawfiq Al-Rabiah, dans une vidéo diffusée sur Twitter. En 2019, avant la pandémie, environ 2,5 millions de musulmans avaient participé au hajj.

