À Yopougon, Dia Houphouët en embuscade face à Adama Bictogo et Michel Gbagbo

« Un mercredi matin, sous la pluie, vous êtes venues massivement pour me dire : ‘Mon fils, nous sommes avec toi’. Et cette mobilisation d’aujourd’hui me donne la force de continuer le combat. » Chemise trempée, lêkê (méduses) aux pieds, le député Dia Houphouët Augustin Yohou rencontre des associations de femmes qui le soutiennent, dans un quartier de Yopougon.