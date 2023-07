Kigali réagit au rapport de l’ONU sur son soutien au M23

Des soldats du M23 quittent le camp de Rumangabo après la réunion entre les représentants de l’EACRF et les rebelles du M23, le 6 janvier 2023. © Guerchom Ndebo / AFP

Pour la deuxième fois en six mois, le groupe d’experts de l’ONU a affirmé que le Rwanda apportait un soutien actif aux rebelles du M23. Dans son rapport final, le panel explique disposer de preuves « d’interventions directes des Forces de défense rwandaises [RDF] en RDC ». Les experts détaillent notamment le dispositif mis en place côté rwandais et cite les noms de plusieurs officiers, parmi les plus hauts gradés de l’appareil militaire rwandais, qui se sont, selon eux, impliqués dans l’organisation du soutien aux rebelles.

À Lire M23 en RDC : les experts de l’ONU disent détenir de nouvelles preuves contre Kigali

Ce soutien actif a toujours été contesté par Kigali, qui a régulièrement dénoncé en retour la collaboration entre l’armée congolaise et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), également épinglée dans les conclusions des experts onusiens. Le 22 juin, le gouvernement a réagi au rapport, saluant certaines de ses conclusions tout en dénonçant une partie