Le roi Hassan II et Ifrane, écrin de la diplomatie marocaine

Le roi du Maroc Hassan II et le Palais d’Ifrane, à une cinquantaine de km au sud de Fès. © Montage JA / Laurent MAOUS / GAMMA-RAPHO / DR

Maroc : un roi, un palais (2/3) – À son accession au trône, en 1961, Hassan II dispose d’une résidence royale (Dar Essalam, à Rabat) et de trois palais habitables : à Rabat, à Casablanca, ainsi qu’à Ifrane, sur les contreforts du Moyen-Atlas, en face du célèbre parc de la Prairie des Amours.

Cette petite ville située à plus de 1 600 mètres d’altitude, que Hassan II surnomme « la petite Suisse du Maroc », surprend par son style européen et son architecture de style alpin. Enneigée une bonne partie de l’année, entourée de forêts de cèdres et de thuyas, c’est une station de ski où l’air est réputé très pur.