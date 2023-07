Mastercard veut convertir l’Éthiopie au télépaiement

Mastercard est à la recherche de partenariats dans les domaines de la fintech et des télécommunications en Éthiopie pour y développer les paiements non monétaires. En marge de l’Africa CEO Forum à Abidjan, Mark Elliott, président de l’entreprise pour l’Afrique subsaharienne, a déclaré : « Nous voulons plus de partenaires fintech éthiopiens. Nous pensons qu’on peut décupler l’acceptation » de ce genre de technologie.

En Éthiopie, 99 % des transactions s’effectuent en espèces, un chiffre qui démontre l’ampleur de l’opportunité, selon Elliott qui explique que « Mastercard ambitionne de remplacer l’argent liquide ».