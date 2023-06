Dix choses à savoir sur Raymond Ndong Sima, le technocrate qui défie Ali Bongo Ondimba

Nouveau pacte financier mondial : un sommet pour conjuguer développement et climat

Partant du constat que le système financier mondial actuel est incapable faire face aux enjeux de développement et de changement climatique, le président français, Emmanuel Macron, et Mia Mottley, la Première ministre de la Barbade, ont imaginé ce sommet, organisé les 22 et 23 juin, à Paris. Une cinquantaine de chefs d’État, des représentants d’institutions internationales et de la société civile y participent.