Au Tchad, le référendum de la discorde et l’impossible décentralisation

Un rare moment de franche et libre concertation entre les acteurs politiques et les forces vives tchadiennes. C’est ainsi que le récent Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) au Tchad a été salué par de nombreux observateurs de la scène politique nationale et internationale. N’Djamena n’avait pas connu de grand-messe politique de refondation sociétale et politique d’une telle ampleur depuis la Conférence nationale souveraine de 1993.