En Ouganda, appel au retour des troupes déployées à l’étranger

Un soldat des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) et un soldat congolais à un point de contrôle sur la route Mbau-Kamango dans le territoire de Beni le 10 décembre 2021. © Sébastien KITSA MUSAYI / AFP

L’opposition demande le rapatriement des troupes ougandaises déployées à l’étranger pour renforcer la sécurité dans certaines régions après le massacre, dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 juin, dans le lycée Lhubiriha, à Mpondwe, près de la frontière avec la RDC, qui a fait au moins 42 morts. Parmi ces victimes, surtout des étudiants. La plus jeune avait 12 ans et la plus âgée 95. Elles ont été tuées à coup de machettes, abattues par balles ou brûlées vives.

À Lire Après le massacre dans un lycée, l’Ouganda sur la piste ADF

Juste après ces exactions, des responsables de l’armée et de la police ougandaises avaient incriminé des membres des ADF, les Forces démocratiques alliées, une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique.

Renforcer la sécurité intérieure

Le 21 juin, Abdallah Kiwanuka, un responsable de l’opposition, ministre d’un cabinet fantôme chargé des affaires intérieures, a déclaré que la décision de l’Ouganda de dép