Sénégal, RDC, Nigeria… Waspito, le « Doctolib » camerounais à la conquête du continent

À VivaTech – grand raout de l’innovation et des start-up, organisé du 14 au 17 juin à Paris – Waspito, la jeune pousse camerounaise qui propose des services d’e-santé, a été à l’honneur des AfricaTech Awards, une initiative de IFC, la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Avec ce nouveau coup de projecteur, la start-up, considérée comme la plus innovante et la plus prometteuse dans la catégorie santé (healthtech), repasse dans les radars des investisseurs.