Au Cameroun, de l’École du Centre aux Coccinelles, la fabrique des élites

Au palais de l’Unité, à Yaoundé, où travaille le président Paul Biya, l’aile Est est réputée pour sa quiétude. Loin de l’aile opposée, qui abrite les services du secrétariat général et connaît un ballet ininterrompu d’employés et de visiteurs, c’est ici que se trouvent les résidences d’astreinte du chef de l’État, les courts de tennis sur lesquels il a joué, et, un peu plus au nord, le bâtiment qui abrite les locaux des Coccinelles, une école primaire réservée au personnel de la présidence.

« Maman » et les Coccinelles

Deux fois par an, la tranquillité de l’aile Est est quelque peu perturbée. À l’approche des fêtes de Noël et peu avant les vacances, l’épouse du président, Chantal Biya, fait une visite dans cette école, où elle se met en scène devant élèves et enseignants. Comme c’est le cas pour chacune de ses sorties, cet événement mobilise le protocole présidentiel. De grands chapiteaux, destinés à accueillir les invités, sont dressés à l’entrée de l’établissement. Toute la journée, et contrairement aux usages de ce haut lieu du pouvoir, des baffles crachent de la musique à un rythme endiablé.