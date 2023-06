Comment l’AIE et IFC veulent capter les financements dans les énergies renouvelables

« En Afrique subsaharienne, une personne sur deux n’a pas accès à l’électricité, mais le fait marquant est que cette région produit moins d’énergie solaire que les Pays-Bas. » C’est sur ce constat « alarmant » que le directeur de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a planté le décor, lors d’une conférence qui s’est tenue le 20 juin à Paris pour la sortie du dernier rapport, « Accroître les financements privés pour assurer la transition énergétique », élaboré avec la Société financière internationale (IFC), la filiale de la Banque mondiale dévolue au secteur privé.

Si l’Afrique est la région la plus riche au monde en matière de rayonnement solaire, le continent ne tire pas suffisamment profit de cette source de production d’électricité, « la moins chère au monde ». Et l’AIE et IFC s’activent pour apporter des solutions aux défis de financement des projets en énergie propre dans les pays émergents et en développement (PEPD), en marge du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé à Paris les 22 et 23 juin.