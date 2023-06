Dette, DTS, adaptation climatique… Pour l’Afrique, l’heure des comptes a sonné

Réunissant une cinquantaine de chefs d’État, plus de 300 porte-parole d’institutions financières internationales, mais aussi des représentants du secteur privé et de la société civile, le sommet pour un Nouveau pacte financier mondial, qui ouvre ses portes à Paris jeudi 22 juin, s’est donné pour mission de faire converger plusieurs agendas : climat, développement, dette. L’objectif principal étant d’établir une feuille de route pour aider les pays du Sud à faire face à ces enjeux contemporains auxquels ils sont particulièrement exposés.

Ainsi, et conformément aux annonces d’Emmanuel Macron, ce rendez-vous tend à démontrer que les pays riches n’abandonnent pas les pays les plus vulnérables. Alors que ces dernières années, l’aide au développement a souvent pâti d’engagements non honorés.