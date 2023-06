En Algérie, Tebboune limoge le ministre de la Communication

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a limogé mardi 20 juin au soir le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, peu après la diffusion par un média privé d’une information, démentie par les autorités, sur l’expulsion de l’ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) à Alger pour une affaire d’espionnage.

Le limogeage du ministre, en poste depuis novembre 2021, a été annoncé tard mardi par un communiqué de la présidence, qui n’a pas expliqué les raisons de cette décision. Elle est toutefois intervenue peu de temps après la publication par le site du journal privé Ennahar d’une information annonçant l’expulsion imminente de l’ambassadeur des EAU à Alger après l’« arrestation de quatre espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien »L’information, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été retirée du site à la suite d’un démenti catégorique du ministère des Affaires étrangères algérien.

« Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères rejette en bloc les informations, dénuées de tout fondement, relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquelles le ministère aurait sommé l’ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d’information », a indiqué le ministère dans un communiqué.

(avec AFP)