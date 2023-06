Au Maroc, vers un nouveau report du Forum du Neguev ?

Pour l’heure, les autorités marocaines ne commentent pas. Mais selon des sources diplomatiques américaines et israéliennes citées par The Times of Israël, c’est une certitude : la deuxième édition du Forum du Neguev, qui doit se tenir cette année au Maroc et a déjà été décalée à plusieurs reprises, ne devrait pas avoir lieu en juillet, comme cela semblait pourtant confirmé.

Cette fois, affirment les sources du média israélien, la décision viendrait des autorités marocaines et serait motivée par des annonces faites le week-end dernier à Tel-Aviv. La première émane du ministre des Finances, l’ultra-nationaliste Bezalel Smotrich, qui a déclaré dimanche 18 juin que le ministère de la Défense, qui a la responsabilité d’autoriser la construction de nouvelles implantations juives, s’apprêtait à donner son feu vert à la construction de 4 500 nouvelles maisons destinées à des colons en Cisjordanie.