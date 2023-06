Au Sénégal, la Casamance est-elle vraiment « sous blocus » ?

« L’État a pris une série de mesures pour limiter la circulation entre la Casamance et le reste du pays sans aucune explication valable ! » Sur Facebook, un internaute s’insurge et prévient qu’il n’acceptera pas « cet embargo ». Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à donner de la voix sur les réseaux sociaux pour dénoncer la suspension, depuis une dizaine de jours, du trafic maritime et des transports publics entre Dakar et Ziguinchor. « Les bus de Dakar Dem Dikk ne transportent plus de passagers entre Ziguinchor et Dakar alors qu’ils circulent [ailleurs] sur le territoire. Le bateau qui navigue entre la Casamance et Dakar ne circule pas non plus. C’est de la violence ! » s’emporte un autre.

