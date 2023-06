Yacé, Ouégnin, Donwahi, Tanoh… Les héritiers de la politique ivoirienne

Jean-Louis Billon, Jean-Marc Yacé, Yasmina Ouégnin, Richard Donwahi et Marcel Amon-Tanoh. © MONTAGE JA : Vincent Fournier pour JA ; Mairie Cocody ; V.Fournier/JA ; Facebook Alain-Richard Donwahi ; Issam Zejly pour JA ; Freepik

Ils sont « fils de » et « filles de ». Leurs noms de famille ont accompagné l’histoire de la Côte d’Ivoire depuis l’indépendance, en 1960, voire plus tôt encore. Yacé à Jacqueville, Ekra à Bonoua, Ouégnin à Moossou… Toutes les régions de Côte d’Ivoire ou presque ont leur « grande famille ». C’était au cœur de la stratégie de Félix Houphouët-Boigny pour consolider son pouvoir : tisser autour de lui un patchwork oligarchique et créer une grande bourgeoisie ivoirienne.