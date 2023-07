Au Sahel, ces otages nationaux trop souvent oubliés

PRISES D’OTAGES AU SAHEL, LE NERF DE L’EXPANSION JIHADISTE (3/3) – « Je lance un appel au président Assimi Goïta » ; « Je vous demande de tout mettre en œuvre pour négocier ma libération » ; « J’ai été arrêté par les jihadistes »… Trois vidéos, trois visages marqués et, à chaque fois, les mêmes mots ou presque, lus sous la contrainte.

Fin mai, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM en arabe), filiale sahélienne d’Al-Qaïda, a diffusé les preuves de vie de trois otages maliens détenus dans le nord du pays depuis plusieurs semaines : Abdou Maïga, un ancien élu, Abdoulaye Kanté, un agent des eaux et forêts, et Oumar Diakité, un jeune caporal de l’armée malienne.