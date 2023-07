Le roi Mohammed V et la liberté retrouvée à Oualidia

Maroc : un roi, un palais (1/3) – À Oualidia, sur les berges de la lagune turquoise, se dresse un étonnant bâtiment ocre à l’abandon, auquel les rayons mordorés du soleil couchant confèrent toute sa splendeur d’antan, comme s’ils lui redonnaient vie. Pour un peu, on y entendrait des rires d’enfants retentir sur la terrasse, les verres de thé qui s’entrechoquent et le clapotis de l’eau de la piscine. Malgré sa galerie d’arcades typiques de l’architecture arabo-andalouse, le « palais de Sidna Mohammed V », comme l’appellent les Oualidis, adossé à une colline boisée, pourrait figurer à la une du magazine d’architecture AD.

Il détonne par sa simplicité et sa modernité, par ses lignes épurées, son ouverture sur l’extérieur et sur l’océan Atlantique. Une terrasse gigantesque, agrémentée d’une grande piscine donnant sur la lagune, une enfilade de chambres donnant sur de multiples patios, un second bassin de nage surélevé au premier étage, là où se trouve le seul et unique salon d’apparat… C’est en somme un palais d’extérieur, conçu sur mesure pour l’été.

Depuis la mort du roi Mohammed V, le 26 février 1961, ce coin de paradis a été déserté, au point de tomber en décrépitude. Pourtant, il est toujours soigneusement gardé par des agents des Forces auxiliaires. Interdit d’aller le visiter, et même de le photographier. Cet endroit secret alimente donc tous les fantasmes.