Entre le Cameroun et le Gabon, deux stratégies face à la dette pour un objectif commun

Nicole Jeanine Roboty Mbou, ministre gabonaise de l’Économie et de la Relance, et Louis-Paul Motaze, ministre des Finances du Cameroun © Nicole Jeanine Roboty Mbou (à g), ministre gabonaise de l’Economie et de la Relance et Paul-Louis Motaze, ministre des finances du Cameroun Montage JA : Ludovic marin/AFP – Maboup