Guerre en Ukraine : ce que Zelensky et Poutine ont dit à la médiation africaine

Vladimir Poutine et Macky Sall, à Saint-Pétersbourg, le 17 juin 2023. © APS Sénégal

Arrivés dans l’après-midi du 15 juin à la gare de Przemysl, en Pologne, les présidents Macky Sall, Cyril Ramaphosa, Azali Assoumani (qui les a rejoints via Turkish Airlines) et Hakainde Hichilema, accompagnés des représentants de leurs pairs Denis Sassou Nguesso, Abdel Fatah al-Sissi et Yoweri Museveni, ont pris le train pour Kiev.

Un trajet de 11 heures, long de 650 kilomètres. Arrivés dans la capitale ukrainienne sans feuille de route spécifique, ils étaient venus écouter les préoccupations formulées par les deux parties. Sauf qu’à leur arrivée les missiles ont commencé à pleuvoir, et tous ont été immédiatement mis à l’abri.

Carte diplomatique