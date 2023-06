En Côte d’Ivoire, les dessous d’une hausse inédite des prix de l’électricité

Au sein du gouvernement ivoirien, les discussions ont été âpres. Il a finalement été décidé d’augmenter de 9,6 % les tarifs de l’électricité pour une catégorie de consommateurs afin de « sauver un secteur dont l’équilibre financier devient de plus en plus précaire », a indiqué Mamadou Sangafowa Coulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, le 8 juin, à Abidjan.

Cette mesure, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet prochain, concerne les consommateurs qui ont une puissance de plus de 15 ampères, les professionnels des lignes à haute tension et les industriels. Selon le gouvernement, cela devrait concerner 13 % des utilisateurs, soit environ 400 000 abonnés sur un total de plus de 3 millions.