« La Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Congo ont institué des lois sur la durabilité »

Dans les due diligence, avant un investissement, comme dans les plans de transformation d’entreprise, les enjeux environnementaux prennent de plus en plus de place. Depuis Kinshasa, Ghislaine Djapouop, associée de PwC Afrique francophone, le constate au quotidien. Formée à Yaoundé, Dakar et Singapour, elle a rejoint le cabinet de conseil, qui fait partie des big four avec Deloitte, EY et KPMG, il y a plus de dix ans, travaillant sur des dossiers en Afrique du Sud, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en RD Congo.

Couvrant dix pays d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest ainsi que Madagascar, et coordonnant l’activité de conseil au secteur public, elle expose les besoins des entreprises, géants étrangers comme PME locales, face à la transition environnementale.

Jeune Afrique : À quel point le volet vert prend-t-il de la place dans votre activité ?