Pourquoi le milliardaire Aliko Dangote a renoncé à racheter le club de foot de Valenciennes

L’homme le plus riche d’Afrique, l’entrepreneur nigérian Aliko Dangote, le 7 octobre 2016, à Paris. © STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Le club français de Valenciennes, qui avait validé son maintien en Ligue 2 malgré une défaite lors de la 38e et dernière journée à Saint-Étienne, ne passera donc pas sous pavillon nigérian. Comme l’a elle-même confirmé la direction du club, le 16 juin, celle-ci est actuellement en négociation exclusive avec Sport Republic, une société danoise d’investissement dans le sport installée à Londres et actionnaire majoritaire d’un club anglais, le FC Southampton (80 %), et d’un club turc, le Göztepe Izmir (70 %).