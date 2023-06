Afrique du Sud, Mozambique… Entre l’EI et les ADF, des liens remontant à 2017, selon l’ONU

Devant l’école secondaire de Mpondwe Lhubirira, après que des militants liés aux Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué et enlevé plusieurs personnes dans l’ouest de l’Ouganda, le 17 juin 2023. FILE PHOTO: Ugandan security forces stand guard as locals gather at the cordoned scene outside the Mpondwe Lhubirira Secondary School, after militants linked to rebel group Allied Democratic Forces (ADF) killed and abducted multiple people, in Mpondwe, western Uganda, June 17, 2023. © REUTERS