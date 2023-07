Mme Yamb, de l’influence à l’indécence – par François Soudan

Nathalie Yamb serait-elle née avant la décence ? Depuis son petit paradis (fiscal) de Zoug, la pasionaria suisso-camerounaise du néopanafricanisme digital antifrançais célèbre ses scores sur les réseaux sociaux comme les feymen de Douala leur premier milliard : via une vidéo assez hallucinante postée sur ses comptes TikTok et Twitter, où on la voit danser en s’éventant avec une liasse de billets de banque. Le titre de la chanson du Nigérian Spyro qui accompagne la scène est explicite : « Nobody go dey when money no dey. » Ce qui pourrait se traduire par : « Pas d’argent, pas d’amis. »