M23 en RDC : les experts de l’ONU disent détenir de nouvelles preuves contre Kigali

Dénoncée par les autorités congolaises et par plusieurs chancelleries mais toujours contestée par Kigali, l’implication du Rwanda aux côtés des rebelles du M23 s’est poursuivie ces derniers mois, selon les experts de l’ONU. Depuis la publication de leur dernier rapport en décembre 2022, lequel évoquait déjà ce soutien, les affrontements entre les rebelles et les FARDC – elles-mêmes alliées à plusieurs mouvements armés – se sont multipliés. Alors que chacun n’a eu de cesse de se renvoyer la responsabilité du non-respect des différents cessez-le-feu, ces combats ont largement contribué à la détérioration d’une situation humanitaire déjà catastrophique, avec le déplacement de plus d’un million de civils.