Équipe du FLN, Mandela, Weah, Eto’o… Le football africain en 10 dates

Le magazine So Foot, créé en 2003, fête ses 20 ans d’existence. Son ton décalé et ses enquêtes fouillées lui ont permis de trouver sa place dans un paysage médiatique assez figé. Vingt ans après sa création, So Foot a demandé à l’un des ses journalistes emblématiques de sélectionner 200 dates marquantes de l’histoire du football, entre 1930 et 2022.

« Certaines sont consacrées au football africain, explique Chérif Ghemmour. L’idée, c’était de parler foot, mais pas seulement. Il y a ainsi de nombreuses références à la politique, la diplomatie, la culture, la société dans les dates retenues. Et en Afrique, on sait très bien que ces questions sont souvent étroitement liées au football »

16 février 1957, Khartoum, Soudan

Le Soudan accueille la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), une initiative née de la volonté de quatre fédérations (Égypte, Soudan, Éthiopie, Afrique du