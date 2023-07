Au Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, Adolphe Moudiki et la raison d’État

LE MATCH DE LA SEMAINE – Ambiance tendue au sein de la Société nationale des hydrocarbures (SNH). Jamais les affaires de cette entreprise publique n’avaient à ce point été exposées aux regards. Et, en trente-deux ans de « règne » à la tête de la plus grande entreprise du Cameroun et d’Afrique centrale, jamais Adolphe Moudiki, son puissant administrateur-directeur général (ADG), n’avait à ce point été humilié.