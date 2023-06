L’Allemagne avait déjà annoncé vouloir retirer ses 1 100 soldats membres du contingent onusien d’ici à mai 2024. © MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP.

Le gouvernement burkinabè « prend acte de la demande de retrait sans délai de la Minusma et salue cette décision courageuse formulée par les autorités maliennes de transition », a écrit dans un communiqué son porte-parole, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Le gouvernement burkinabè félicite le Mali pour ce choix assumé, qui est conforme à la vision stratégique de l’État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel », a poursuivi Ouédraogo.

Le Burkina Faso « encourage le gouvernement et le peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l’État malien et l’expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin », a-t-il ajouté, invitant la communauté internationale « au strict respect des choix opérés par le Mali ».

« Constat d’échec »

Le Burkina Faso a par ailleurs demandé dimanche au secrétaire général des Nations unies « de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour le retrait des troupes burkinabè engagées au Mali dans le cadre de la Minusma ». Et a « réaffirm[é] sa solidarité au gouvernement malien et à l’ensemble des peuples du Sahel dans la lutte contre le terrorisme ».

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a demandé le 16 juin le départ de la Minusma devant le Conseil de sécurité de l’ONU. « Le réalisme impose le constat de l’échec de la Minusma, dont le mandat ne répond pas au défi sécuritaire », a justifié le chef de la diplomatie malienne. Et d’estimer que la mission onusienne semblait « devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires, exacerbées par des allégations d’une extrême gravité ».

La mission onusienne s’est vu reprocher son impuissance par les populations et leurs dirigeants, malgré le déploiement de plus de 12 000 soldats à ce jour et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.

(avec AFP)