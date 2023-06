Quel avenir pour le plastique en Afrique ?

Repenser les emballages, recycler les bouteilles, investir dans des matériaux biodégradables… En Afrique comme ailleurs dans le monde, le secteur privé est engagé dans une bataille pour réduire l’utilisation du plastique. Le sujet est complexe.

Si la consommation africaine de ce matériau est l’une des plus faibles au monde – 16 kg par habitant et par an, contre une moyenne de 156 kg dans les pays membres de l’OCDE et de 255 kg aux États-Unis, en 2019, selon le rapport Perspectives mondiales des plastiques de l’OCDE, paru en 2022 –, elle ne pourra que fortement augmenter à l’avenir sous l’effet conjugué de l’essor démographique, de l’urbanisation et de l’émergence de classes moyennes.

Les importations de plastique doivent doubler d’ici à 2030 en Égypte, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, a établi en 2019 une étude de chercheurs nigérians publiée dans la revue Environmental Sciences Europe.