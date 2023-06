Samuel Eto’o et Gianni Infantino, les meilleurs ennemis du foot ?

Gianni Infantino et Samuel Eto’o. © Montage JA : MATIAS BAGLIETTO/NurPhoto via AFP ; Vincent FOURNIER/JA

LE MATCH DE LA SEMAINE – A priori, le prochain épisode des relations entre Gianni Infantino et Samuel Eto’o devrait être courtois. Pourtant, rien ne le garantit. Depuis que les deux hommes se connaissent, ils ont traversé des moments de tensions – parfois intenses – et connu des périodes plus calmes, marquées de franche cordialité. Mais au moindre souffle, le feu qui couve entre les deux dirigeants du foot menace de resurgir.

Dernier exemple en date, le bras de fer qui s’est joué fin mai, lorsque Samuel Eto’o, élu en décembre 2021 pour un mandat de quatre ans, a fait adopter par l’Assemblée de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) une modification des statuts lui permettant de rester à son poste pendant sept ans. La réaction de la Fédération internationale de football (Fifa) n’a pas tardé.