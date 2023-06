À Moscou, Tebboune et Poutine signent un partenariat stratégique

Le président russe Vladimir Poutine et le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l’issue de leur entretien au Kremlin, à Moscou, le 15 juin 2023. © Facebook Présidence Algérie

Abdelmadjid Tebboune était attendu en juin pour une visite d’État en France, c’est finalement en Russie qu’il s’est rendu, du 13 au 15 juin. Un déplacement ponctuée par une audience accordée au Kremlin par Vladimir Poutine.

À Lire Abdelmadjid Tebboune entame sa visite d’État en Russie

À l’issue d’une cérémonie en grande pompe, les deux chefs d’État ont signé une « déclaration sur un partenariat stratégique approfondi », qui avait d’ailleurs déjà été signée en 2001 par l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. Ce pacte de partenariat comprend le renforcement des échanges économiques, notamment dans secteur des hydrocarbures et le domaine militaire.

Absence de Chengriha

« À l’issue de nos négociations, nous signerons une déclaration sur l’approfondissement de notre partenariat stratégique, qui marquera le début d’une nouvelle étape dans nos relations », a déclaré le président russe. Les échanges commerciaux entre Alger et Moscou avoisinent les trois milliards de dollars et la coopération militaire entre les deux pays s’inscrit dans la durée. L’armée russe demeure le principale fournisseur d’armement de l’Algérie.

Alors que des informations circulaient depuis des mois sur la signature, lors de cette visite, d’un contrat de livraison d’armes russes à l’armée algérienne d’un montant supérieur à 7 milliards de dollars, le déplacement de Tebboune à Moscou n’a débouché sur aucune annonce concrète dans ce domaine. Il a d’ailleurs été remarqué que le chef d’état-major de l’armée Saïd Chengriha ne faisait pas partie de la délégation qui accompagnait Abdelmadjid Tebboune.

« Convergence de vues »

Dans une déclaration conjointe avec le président Vladimir Poutine, son homologue algérien « a exprimé sa satisfaction pour la convergence des vues sur les dossiers évoqués lors des entretiens, dont la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et la cause palestinienne, ainsi que les développements en cours au Moyen-Orient et en Libye », indiquait l’agence officielle algérienne APS. « Nous sommes d’accord sur tous les points évoqués par son excellence le président Vladimir Poutine dans son intervention », ajoutait Abdelmadjid Tebboune.

À Lire Quand Alger ménage la chèvre russe et le chou ukrainien

Au cours de l’entretien qui s’est déroulé au Kremlin, ce dernier avait demandé à Vladimir Poutine que son pays s’implique dans la crise au Mali en appuyant l’accord de paix d’Alger de 2015. Le chef de l’État algérien a également remercié son homologue russe pour le soutien apporté à la candidature de l’Algérie pour son adhésion au Brics, le groupe qui réunit les principaux pays émergents. « Nous sommes d’accord pour dire que la conjoncture internationale est très difficile, soulignait Abdelmadjid Tebboune. Nous souhaitons ainsi accélérer notre adhésion au groupe Brics, compte tenu de ses grands avantages pour notre économie ».