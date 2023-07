Stéphane Apoque (Kineden Commodities) : « L’avenir, c’est de créer une norme africaine du cacao »

Avec 50 000 tonnes de fèves vendues par an et un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros, Kineden Commodities est un petit joueur sur le marché du cacao ivoirien dominé par les géants Cargill, Barry Callebaut et Olam. Mais c’est un acteur local, engagé depuis sa création en 2014 sur le créneau des fèves certifiées et qui accepte de parler – fait suffisamment rare dans le secteur pour être signalé.

