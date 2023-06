Chaque 16 août, veille de la fête nationale, un rituel immuable se tient au Mémorial Léon-Mba, dans le centre de Libreville. Dans une atmosphère grave et recueillie, le chef de l’État se rend en ce lieu pour s’incliner devant la mémoire de son lointain prédécesseur, qui fut le premier président du Gabon indépendant. Comme chacun sait, la politique n’est jamais loin des cérémonies commémoratives. Ce sera encore plus le cas le 16 août prochain, à quelques jours des élections présidentielle et législatives.