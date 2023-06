« Win the yes needs the no to win against the no », s’aventurait en 2005 l’ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, alors en campagne pour le référendum portant sur la Constitution européenne, dans une séquence politique maintes fois parodiée.

Autre continent, autre vote, autre éléments de langages, même débat. Au Mali, les citoyens sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 18 juin, afin de se prononcer sur la révision de la Constitution, inchangée depuis 1992.