La galaxie (très connectée) de Ralph Mupita, patron de MTN

À 52 ans, le Zimbabwéen d’origine vient de fêter son mi-mandat à la tête de MTN. Depuis deux ans, Ralph Mupita, l’ingénieur civil reconverti en 2001 dans la finance, puis dans les télécoms en 2017, mène une stratégie qui doit faire de l’opérateur panafricain un champion diversifié de la technologie d’ici à 2025.

Infrastructures de réseaux, services financiers, services digitaux, services aux entreprises et place de marché d’applications… Dans cette transformation du colosse de Johannesburg aux plus de 290 millions de clients, il est accompagné par une équipe de fidèles triés sur le volet et nommée dans les premiers mois qui ont suivi sa prise de poste en août 2020. Mais, en dehors de MTN, Ralph Mupita ne se prive pas de prendre conseil auprès d’amis haut placés, dans le monde entier. De quoi faire de ce Sud-Africain d’adoption une figure légitime du capitalisme local.