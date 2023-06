Présidentielle au Sénégal : pourquoi Touba délocalise les bureaux de vote

Ailleurs qu’au Sénégal, un tel scénario serait inenvisageable. Le 10 juin, le khalife général de la confrérie mouride, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a fait connaître cette décision surprenante quand on sait que la ville sainte de Touba compte parmi les trois cités les plus peuplées du Sénégal, avec Dakar et Pikine. Lors de la prochaine présidentielle, dont le premier tour est prévu le 25 février 2024, aucun bureau de vote ne sera ouvert dans l’enceinte de Touba, au centre-ouest du Sénégal.

Ndiguël

Officiellement, ce ndiguël (consigne) du khalife général, rendu public par son secrétaire particulier, s’explique par les débordements politiques qui, depuis plusieurs mois, agitent le Sénégal jusqu’à se répandre dans le périmètre, habituellement préservé, des deux villes emblématiques et voisines de la confrérie : Touba et Mbacké.