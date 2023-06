Le Maroc demande le report du Forum du Néguev, qui devrait changer de nom

Comme cela était pressenti depuis plusieurs semaines et annoncé hier par Jeune Afrique, la deuxième édition du Forum du Néguev, prévue en mars dernier et déjà reportée à trois reprises, devrait finalement avoir lieu en juillet prochain. C’est le média en ligne américain Axios, citant des responsables américains et israéliens, et confirmant nos informations, qui l’affirme aujourd’hui.

À Lire À quand un Forum du Néguev 2023 ?

Le report aurait été décidé en raison notamment de la « la fête musulmane de l’Aïd al-Adha », et ce malgré « l’optimisme » de l’administration Biden et des responsables du gouvernement israélien quant à la tenue du sommet le 25 juin, comme préalablement annoncé, indique la même source.

Rendez-vous à Dakhla ?

En plus du retard relatif à l’organisation du sommet, des incertitudes persistent sur le lieu de sa tenue. Le choix de Dakhla, au Sahara occidental, a déjà été évoqué et a la préférence des autorités marocaines, même s’il ne semble pas faire l’unanimité.

Parallèlement, l’administration Biden, ainsi que plusieurs États signataires des accords d’Abraham souhaitent aussi rebaptiser l’événement, l’idée étant d’opter pour un nom « plus général, ou un acronyme qui aiderait à convaincre davantage de pays de la région de s’y joindre ». La désignation actuelle fait référence au désert du sud israélien, où vivaient des bédouins palestiniens jusqu’en 1947.

Toujours selon Axios, une première proposition de nom de substitution pour le Forum a été avancée : Amena, pour l’Association des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Un acronyme auquel Rabat aurait demandé d’ajouter le mot « paix », donnant Amena PD (pour « paix » et « développement »). Cette nouvelle appellation n’a pas encore été validée.