Répression au Sénégal : au cœur des discussions entre l’ONU et le gouvernement

Un calme précaire est revenu depuis quelques jours à Dakar et dans les grandes villes du pays après une vague d’affrontements parfois meurtriers entre les partisans de l’opposant Ousmane Sonko et les Forces de défense et de sécurité (FDS).

La gestion de cette crise encore latente par les autorités sénégalaises est scrutée par le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH). Le 13 juin, son représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest, le Béninois Robert Kotchani, s’est ainsi entretenu en tête-à-tête avec Me Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

