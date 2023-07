Coura Sène : « Wave n’est concurrent ni de Sonatel ni d’Orange Côte d’Ivoire »

Retardée par des négociations pour le maintien des services financiers sur mobile en pleine coupure d’internet au Sénégal, Coura Sène nous reçoit ce 6 juin, second jour de l’Africa CEO Forum à Abidjan, dans un espace réservé aux jeunes pousses et installé au sein de l’Ivoire Trade Center à deux pas du Sofitel. Cela fait plusieurs mois qu’elle ne s’est pas exprimée dans les médias alors même que Wave a régulièrement fait l’objet de critiques de la part des opérateurs tels Orange et MTN et des agents distributeurs de ses produits sur le terrain, notamment en Côte d’Ivoire.

Elle-même peu tendre avec ses concurrents, fidèle à sa réputation de fine experte des régulations bancaires et financières, elle nous répond toutefois avec des éléments de langage bien plus bordés et sous-pesés que les premières années de Wave. Signe que la marque au Pingouin, qui a récemment reçu un financement de l’IFC, a acquis ses lettres de noblesse dans un secteur qui est encore loin d’avoir exploité toutes ses potentialités.

Jeune Afrique : Wave fête ses cinq ans d’existence cette année. Pouvez-vous nous faire un point d’avancement à l’heure actuelle ?