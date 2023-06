Au Cameroun, le gouvernement contre la haine… et l’homosexualité

Au Cameroun, Paul Biya et son gouvernement se chargent désormais de protéger le vivre-ensemble et l’harmonie entre les citoyens du pays. Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a ainsi mis en garde les médias locaux contre ce qu’il a appelé les « discours de haine », et a fustigé le 22 mai dans un communiqué « les comportements qui encouragent les replis identitaires ». Ceux-ci, expliquait-il, « visent indéniablement à dresser les Camerounais les uns contre les autres [alors que] chaque Camerounais est chez lui partout où il se trouve ».

Quelques jours plus tard, la gendarmerie nationale était informée par le secrétaire d’État à la Défense, Galax Yves Landry Etoga, qu’elle devait sévir et « procéder systématiquement à l’interpellation […] de toute personne ayant fait l’apologie de la haine tribale ».

« Dans notre pays, la manifestation la plus courante du discours de haine aujourd’hui comprend la discrimination ethnique et sociale, la stigmatisation, qui s’exprime à travers les médias, tant les médias traditionnels que les médias en ligne, en particulier les médias sociaux », a résumé René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Depuis, plusieurs sanctions ont été infligées à des journalistes et médias, accusés de verser dans le tribalisme et de menacer le vivre-ensemble camerounais.

« Promotion des pratiques homosexuelles »

« Chaque Camerounais » est-il désormais « chez lui partout où il se trouve » ? Le Conseil national de la communication (CNC), un organe présidé par Joseph Chebongkeng Kalabusu et rattaché à la primature de Joseph Dion Ngute, a, semble-t-il, limité quelque peu la véracité de cette affirmation. Dans un communiqué diffusé le 12 juin à destination des médias, le CNC a ainsi mis en garde contre « la prolifération des programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles ».

« Ces programmes généralement diffusés par des éditeurs étrangers […] se retrouvent de plus en plus dans les dessins animés destinés à l’enfance et aux mineurs ». Or, explique l’institution, « il s’agit de pratiques portant atteinte aux bonnes mœurs, aux coutumes et à la législation camerounaise ». Expliquant veiller « au respect de la liberté de la communication sociale conformément à la Constitution, aux lois et règlements en vigueur », le CNC menace donc de suspension toute chaîne qui diffuserait « des programmes laissant apparaître des scènes d’homosexualité, préjudiciables au bon ordre social, a fortiori à l’enfance et à la jeunesse ».

« Chaque Camerounais est chez lui partout où il se trouve »… sauf, peut-être, les citoyens homosexuels. Car selon les « lois et règlements en vigueur », avoir un rapport sexuel consenti avec une personne de même sexe est passible au Cameroun de six mois à cinq ans de prison ferme.