Des milliardaires africains toujours aussi nombreux… mais moins riches

Tout est relatif. Selon un rapport publié par le cabinet de recherche singapourien Wealth-X, les fortunés africains peuvent se réjouir du fait que le nombre de leurs milliardaires en dollars est resté stable, entre 2021 et 2022, tandis que la population mondiale des milliardaires baissait, quant à elle, de 3,5 %.

Pourtant, en y regardant de plus près, l’Afrique a tout de même une raison d’être frustrée. Le patrimoine cumulé des Africains possédant une fortune d’au moins mille millions de dollars ne représente que 0,9 % des avoirs cumulés de l’ensemble des milliardaires de la planète : 101 milliards de dollars pour les ultra-fortunés d’Afrique contre 11 100 milliards de dollars pour les ultra-fortunés du monde. Or, en nombre d’individus richissimes à milliards, l’Afrique en compte 46, tandis que le monde en dénombre 3 194. Ainsi, 1,44 % des milliardaires pour 0,9 % des avoirs, c’est une maigre performance pour le continent des origines.

Mais tout étant décidément relatif, on peut également noter que, sur la période de l’étude, la fortune des milliardaires du globe a enregistré un recul de 5,5 %, tandis que celle des ultra-riches africains ne baissait que de 2,8 %…

Les répercussions de la guerre en Ukraine

À observer les raisons conjoncturelles des baisses de capitaux, l’Afrique semble peu ou prou logée à la même enseigne que le reste du globe. Sans surprise, le rapport évoque des turbulences économiques mondiales consécutives au conflit ukrainien et à la montée des tensions géopolitiques que celui-ci induit. Sur le continent africain, pèsent particulièrement l’alourdissement des factures d’importation, l’inflation galopante, la dégradation des conditions de financement sur les marchés, mais aussi la dépréciation des monnaies locales par rapport au dollar américain qui sert de référence aux statistiques et les tensions politiques et sociales spécifiques à certains pays.

Il reste à considérer la répartition des ultra-fortunés par pays. Sur le podium des nations qui comptent le plus de milliardaires, les États-Unis, la Chine et l’Allemagne en dénombrent respectivement 955, 357 et 173. En Afrique, selon le rapport Africa Wealth Report 2023 du cabinet britannique Henley & Partners paru en mars dernier, cinq nations concentrent 56 % des millionnaires en dollars recensés et plus de 90 % des milliardaires : l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc.

Les projections annoncent que la population des personnes fortunées pourrait significativement augmenter, sur le continent, au cours des dix prochaines années. En même temps que le creusement des inégalités ?