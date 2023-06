Népotisme, non-respect des textes en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, non-respect des procédures de dépense et de passation de marché, dérives dans la gestion du projet de construction de la Tour entente à Abidjan… Dans un courrier adressé le 8 juin au président en exercice du Conseil de l’entente, le Togolais Faure Essozimna Gnassingbé, et porté à l’attention de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères ivoirien, une vingtaine de salariés, personnel statutaire et fonctionnaires du secrétariat exécutif de cette institution sous-régionale basée à Abidjan, alertent sur « d’importantes dérives dans la gestion de l’organisation » depuis la prise de fonction de Marcel Amon-Tanoh en tant que secrétaire exécutif, le 4 janvier 2022.